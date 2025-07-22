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АНАЛІТИКА

Росія вночі атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування

 

У ніч проти 22 липня росіяни атакували дронами газовидобувні підприємства НАК «Нафтогаз України»; наразі триває ліквідація наслідків ударів.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Укрінформ.

«Вночі росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру. Десятки дронів по об'єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування», - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.

За словами Корецького, це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів.
 

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