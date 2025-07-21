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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Україні побудували майже 600 МВт нової генерації за перше півріччя 2025 року – Микита
14:14 21.07.2025 |
За перше півріччя 2025 року в регіонах України створили додаткові 591 МВт нової генерації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
"Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію", - зазначив Микита.
Основну частину цієї потужності дали вітрові та сонячні електростанції, а також установки в приватних домогосподарствах. Зокрема:
* 84 МВт - від вітрових електростанцій;
* 101,4 МВт - від сонячних електростанцій;
* 84 МВт - від сонячних панелей у приватних будинках.
Окремо ще понад 320 МВт потужностей додали завдяки когенераційним установкам. Також запрацювали нові міні-ТЕС загальною потужністю 1,2 МВт.
"Це одне із пріоритетних завдань очільників ОВА на місцях. Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, який став стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях України", - наголосив Микита.
Він додав, що така система робить Україну стійкішою до російських атак, адже в разі пошкодження однієї ділянки мережі, інші працюватимуть.
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