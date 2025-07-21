В Україні побудували майже 600 МВт нової генерації за перше півріччя 2025 року – Микита

За перше півріччя 2025 року в регіонах України створили додаткові 591 МВт нової генерації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію", - зазначив Микита.

Основну частину цієї потужності дали вітрові та сонячні електростанції, а також установки в приватних домогосподарствах. Зокрема:

* 84 МВт - від вітрових електростанцій;

* 101,4 МВт - від сонячних електростанцій;

* 84 МВт - від сонячних панелей у приватних будинках.

Окремо ще понад 320 МВт потужностей додали завдяки когенераційним установкам. Також запрацювали нові міні-ТЕС загальною потужністю 1,2 МВт.

"Це одне із пріоритетних завдань очільників ОВА на місцях. Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, який став стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях України", - наголосив Микита.

Він додав, що така система робить Україну стійкішою до російських атак, адже в разі пошкодження однієї ділянки мережі, інші працюватимуть.