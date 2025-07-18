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АНАЛІТИКА

Запаси газу в українських ПСГ перевищили 9 млрд куб м

Запаси газу в українських ПСГ перевищили 9 млрд куб м

 

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 млрд куб м, як свідчать дані ExPro. Сховища заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як повідомляло ExPro, запаси газу в українських ПСГ 28 червня перевищили 8 млрд куб м.

Закачування газу

Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, з початку липня до українських ПСГ закачано понад 940 млн куб м природного газу, в 1,9 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Всього у липні очікується закачування газу до сховищ на рівні понад 1,7 млрд куб м, що стане найбільшим місячним обсягом закачування за два роки, з серпня 2023 р.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування газу (17 квітня) до сховищ закачано понад 3,5 млрд куб м природного газу, в 1,5 рази більше, ніж минулого року. При тому, що минулого року сезон закачування розпочався раніше - 31 березня.

Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у липні складає 55,4 млн куб м, на 23% більше, ніж у червні. Збільшення обсягів закачування газу до сховищ у липні пов'язано зі зростанням обсягів імпорту - до 26,8 млн куб м на добу.

Скільки потрібно газу?

До початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 13 млрд куб м природного газу в сховищах. Це означає, що потрібно закачати ще близько 4 млрд куб м. Якщо темпи закачування газу залишатимуться на рівні липня, то цілі можна досягнути з випередженням графіку.

Тим не менше, у наступні місяці ймовірно обсяги закачування газу можуть скоротитися у зв'язку зі збільшенням споживання газу, передусім у вересні-жовтні. За оцінками ExPro, вже на початку серпня запаси в українських ПСГ досягнуть 10 млрд куб м.

Частину потреб у газі вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку, решту газу доведеться імпортувати. За оцінками ExPro, при базовому сценарії у серпні-жовтні необхідно імпортувати близько 1,5 млрд куб м природного газу, щоб досягти рівня 13 млрд куб м газу в сховищах на 1 листопада. Відповідно, для досягнення рівня 13,5 млрд куб м потрібно імпортувати 2 млрд куб м газу.
 

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