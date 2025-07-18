Гринчук назвала пріоритети своєї роботи у Міненерго

На сьогодні пріоритетом у роботі Міністерства енергетики є підготовка до опалювального сезону, відновлення інфраструктури, інтеграція енергосистеми з Європою.

Як передає Укрінформ, про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук у Фейсбуці.

"Пріоритет сьогодні - це підготовка до опалювального сезону, відновлення енергетичної інфраструктури на принципах сталості, «зеленого» переходу та декарбонізації, створення стратегічного резерву обладнання, розбудова нової, децентралізованої енергосистеми, її інтеграція з ЄС", - написала Гринчук.

Вона також зазначила, що ключовим наскрізним пріоритетом є розвиток людського капіталу, забезпечення якісного кадрового потенціалу сектору.