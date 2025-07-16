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Люксембург збільшив внесок на підтримку енергетики України до 12 мільйонів євро
17:53 16.07.2025 |
Уряд Люксембургу офіційно збільшив свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 мільйонів євро.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Йдеться, що додаткові 10 мільйонів євро вже надійшли та повністю доступні на спеціальному рахунку Фонду.
"Ці кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти нашої критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів росії", - заявив очільник відомства Герман Галущенко.
За інформацією Міненерго, від моменту запуску у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики мобілізував понад 1,16 мільярда євро від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов'язань на суму 669 мільйонів євро.
Поставка здійснювалася понад 50 українським енергетичним компаніям у 21 регіон України, зазначили у відомстві.
Наголошується, що наразі розрив між наявними ресурсами Фонду та пріоритетними потребами становить близько 617 мільйонів євро.
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