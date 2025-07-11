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Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на «зелене» відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025
23:29 10.07.2025 |
Норвегія виділяє $200 млн на "зелене" відновлення енергетичного сектору України у партнерстві з ПРООН та підтримку української енергетики, повідомило Міністерство енергетики України, зазначивши, що про стратегічне партнерство було оголошено на полях URC-2025 у Римі.
"Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму $200 млн, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань внаслідок війни. Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів", - йдеться в повідомленні Міненерго в Телеграм у четвер.
Глава Міненерго Герман Галущенко назвав цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, критично важливим для здатності України відновити життєво необхідні послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергосистеми.
Як зазначила міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет, внесок підкреслює відданість Норвегії не лише у вирішенні нагальних енергопотреб, а й у довгостроковому зміцненні енергобезпеки України та підтримці сталого, "зеленого" майбутнього.
Міненерго пояснює, що нова ініціатива забезпечить відновлення теплопостачання та водопостачання, зокрема у прифронтових громадах, оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями й резервними батарейними системами.
Крім того, під час URC-2025 представники Королівства Норвегія оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України EUR42 млн.
Водночас з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO було укладено важливу Угоду на виділення EUR300 тис. для підтримки проєктів енергетики.
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