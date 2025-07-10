Свириденко: Україна на URC2025 оголосить 18 нових програм для залучення приватного капіталу, здебільшого для МСП

Потреби України в приватному капіталі сягають $500 млрд, тому цього року під час URC-2025 буде оголошено 18 нових програм для його залучення, значна частина з них буде для малого та середнього бізнесу, повідомила перша віце-прем'єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Очікування від конференції високі. Цьогорічна програма URC зосереджена на чотирьох напрямках: бізнес, людський капітал, регіони та реформи. І вперше за весь час проведення форуму один із центральних акцентів - оборонна економіка", - написала вона в Facebook в середу.

За її словами, українська делегація очікує підписання нових угод щодо оборонної сфери під час конференції.

Щодо залучення приватного капіталу, то крім презентації 18 програм, делегація працюватиме також з американськими партнерами, заплановані зустрічі з Міжнародною корпорацією з фінансування розвитку США (DFC). Окрема увага буде приділена деріскінгу інвестицій: цього року Україна розширює гарантії від MIGA, укладає нові угоди зі страховими агентствами і банками розвитку країн Європи.

Свириденко зазначила, що в Україні готується масштабне приватизація, тому буде презентовано інвестиційний каталог: 250 проєктів у 11 секторах на $40 млрд.

"Представимо FDI-стратегію - з фокусом на три речі: зниження ризиків, реформи, каталізація (кадрову політику, інфраструктуру). Покажемо інструменти залучення інвестицій в реальний сектор, які вже працюють в рамках політики Зроблено в Україні. Зокрема, механізми підтримки проектів зі значними інвестиціями і індустріальні парки, які за рік мали помітний вплив на економіку", - наголошує перша віце-прем'єр.

Крім того, за словами Свириденко, значна увага буде приділена людському капіталу, очікується продовження таких програм як Створюй чи Create Ukraine. Також буде підписана угода про приєднання України до Європейського соціального фонду, що дасть більше можливостей для розвитку підприємництва та низки соціальних ініціатив для перенавчання та рескілінгу в Україні.

На конференції також буде бізнес-ярмарка, де будуть представлені понад 30 українських компаній з ключових секторів: промисловість, енергетика, критичні мінерали, інфраструктура, агро, оборонні технології, транспорт, нафтогаз.