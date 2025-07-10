Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS - глава УВЕА на URC-2025

Україна зараз будує понад 700 МВт вітрових потужностей, поряд з якими будується також понад 200 МВт систем накопичення енергії (СНЕ, BESS), повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Що ще важливіше, у нас є проекти, що реалізуються прямо зараз - понад 700 МВт нових вітрових потужностей вже будуються. Поряд з цим, будується понад 200 МВт BESS, які є ключем до створення сучасної, гнучкої мережі", - сказав Конеченков під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в рамках URC-2025 в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Він зазначив, що між 2022 роком та першим кварталом 2025 року Україна ввела в експлуатацію 258 МВт нових потужностей ВЕС, 50% з яких було профінансовано міжнародними інвесторами.

"Це свідчить про міцний фундамент довіри та партнерства, який ми мали до війни, фундамент, який ми зараз відновлюємо", - зробив висновок глава УВЕА, наголосивши, що "український ринок вітроенергетики не просто виживає, він активний, зростає та відкритий для бізнесу".

При цьому він звернув увагу, що географічно фокус нового розвитку природно змістився до західних регіонів України, які є безпечнішими.

За даними в його презентації, всього Україна має 1,9 ГВт встановленої потужності ВЕС, 69% якої перебуває на тимчасово окупованій території.

Глава УВЕА підкреслив, що зростання ринку обумовлене також низкою стратегічних планів розвитку ВДЕ, зокрема, Національним планом дій з відновлюваної енергетики, який встановив чітку мету досягти 6,2 ГВт ВЕС до 2030 року.

Крім того, Стратегія розвитку розподіленої генерації визначає вітрову енергетику як ключовий інструмент для створення децентралізованої, стійкої мережі, яку важче атакувати.

Він також анонсував проведення форуму з вітроенергетики у Львові 9 вересня.

Як повідомлялося, на V конференції з енергетичного права 3 липня Конеченков повідомив, що цьогоріч в Україні може бути введено в експлуатацію від 300 до 500 МВт вітроенергетичної потужності, залежно від швидкості підключення до мережі.