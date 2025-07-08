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НКРЕКП запроваджує автоматичне подання звітності для учасників ринку електроенергії
15:55 08.07.2025 |
НКРЕКП з метою спрощення процесу подання звітності та підвищення ефективності моніторингу ринку електроенергії вирішила запровадити подання форм звітності через автоматизований модуль збору, передає Енергореформа.
Рішення регулятора закріплено постановою "Про запровадження подання форм звітності через автоматизований модуль збору звітності та затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП" на засіданні 4 липня.
"Для учасників ринку е/е поетапно впроваджується подання форм звітності з моніторингу через автоматизований модуль збору звітності відповідно до затвердженого плану-графіка", - повідомили в комісії.
Згідно з планом-графіком, на першому етапі в липні 2025 року звітність за друге півріччя починають подавати: оператор системи передачі та оператори системи розподілу, "Оператор ринку", "Гарантований покупець", постачальники універсальних послуг (ПУП) та постачальник "останньої" надії (ПОН).
Відповідно, на другому етапі в жовтні звітність за III квартал 2025 року починають подавати: виробники е/е, агрегатори та оператори установок зберігання енергії (УЗЕ).
І на третьому, заключному, етапі в січні наступного року звітність мають почати подавати за 2025 рік електропостачальники та трейдери.
"Регулятор також проведе серію онлайн-навчань для учасників ринку е/е з метою роз'яснення роботи автоматизованого модуля та забезпечення коректного подання форм звітності", - пообіцяли в комісії.
Своєю чергою регулятор звернувся до учасників ринку з проханням забезпечити вчасну реєстрацію користувачів в системі у терміни, визначені постановою.
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