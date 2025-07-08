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Швеція виділить МАГАТЕ 1,8 млн євро на забезпечення ядерної безпеки в Україні
23:32 07.07.2025 |
Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (близько 1,8 мільйона євро) місіям Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для забезпечення ядерної безпеки в Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті шведського уряду, інформує "Європейська правда".
Як зазначено в заяві, підтримка роботи МАГАТЕ відповідає загальній меті уряду Швеції щодо надання допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
"Робота МАГАТЕ має велике значення для безпеки атомних електростанцій України. Тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могла зберегти свою присутність в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Шведський внесок переважно спрямовується на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на атомних електростанціях України та в Чорнобилі.
Ця допомога сприяє зменшенню ризику збройних атак, наданню професійних консультацій з питань ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження, а також забезпеченню неупередженого та незалежного інформування міжнародної спільноти.
Минулого тижня уряд Швеції ухвалив рішення виділити 1,5 млрд шведських крон (близько 130 млн євро) на нові військові можливості для України, які включають, зокрема, стволи для самохідних артилерійських установок Archer.
Повідомляли також, що Швеція перегляне структуру економічної допомоги, яка надається іншим країнам, що дозволить вивільнити додаткові 1,67 млрд шведських крон (близько 150 млн євро) на допомогу Україні та інші гуманітарні заходи.
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