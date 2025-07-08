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АНАЛІТИКА

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group передасть Україні енергобладнання на 100 тисяч франків

 

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group передасть Україні енергетичне обладнання на 100 тисяч франків і розглядає можливість будівництва нового заводу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

"Швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування PFIFFNER-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи", - йдеться в повідомленні.

Також швейцарський виробник розглядає можливості збудувати новий завод в Україні.

Зазначається, що під час онлайн-зустрічі між першою віцепрем'єр-міністеркою України - міністеркою економіки України Юлією Свириденко та виконавчим директором швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом сторони також обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.
 

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