Фінансові новини
- |
- 03.07.25
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна добилася збільшення потужності перетину для експорту е/е з 650 МВт до 900 МВт
11:51 03.07.2025 |
Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена з 650 МВт до 900 МВт, повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" у четвер.
"Збільшення максимальної потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми, а також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.
Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зі свого боку повідомив, що термін чинності нового ліміту на експорт - до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно. Окрім того, в процесі щотижневої оцінки стану мережі величина експорту може бути скоригована, відповідно до вимог операційної безпеки.
"Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано - кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Влітку, в період ефективної роботи сонячних електростанцій, саме збільшення експорту електроенергії є одним зі способів подолання профіциту генерації, щоб не довелось обмежувати роботу електростанцій", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні
|«Схеми» дізнались, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єра Чернишова
|WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі
|За Чернишова внесли 120 мільйонів застави
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|«Укренерго» отримає до 236 МВт швидких резервів для балансування енергосистеми – остаточні результати спецаукціону
|Україна добилася збільшення потужності перетину для експорту е/е з 650 МВт до 900 МВт
|«Рух уже почався»: Свириденко анонсувала перші проєкти в межах угоди про надра із США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.07.25
|Кабмін розширив перелік товарів із вимогою локалізації в публічних закупівлях
|Профіцит автогазу тисне на ціни в Україні
|Нафта відступає на тлі невизначеності з митами в США та намірів ОПЕК+ збільшити видобуток
Бізнес
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань