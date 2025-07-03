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АНАЛІТИКА

Україна добилася збільшення потужності перетину для експорту е/е з 650 МВт до 900 МВт

 

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена з 650 МВт до 900 МВт, повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" у четвер.

"Збільшення максимальної потужності експорту - важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми, а також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зі свого боку повідомив, що термін чинності нового ліміту на експорт - до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатися щомісячно. Окрім того, в процесі щотижневої оцінки стану мережі величина експорту може бути скоригована, відповідно до вимог операційної безпеки.

"Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано - кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Влітку, в період ефективної роботи сонячних електростанцій, саме збільшення експорту електроенергії є одним зі способів подолання профіциту генерації, щоб не довелось обмежувати роботу електростанцій", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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