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АНАЛІТИКА

Україна збільшила закачування газу майже удвічі

Україна збільшила закачування газу майже удвічі

 

Україна впродовж червня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 1,35 млрд куб м природного газу.

Про це свідчать дані профільного видання ExPro.

Обсяги закачування газу зросли в 1,8 разів у порівнянні з червнем минулого року (0,74 млрд куб м) та на 23% у порівнянні з травнем 2025 року. (1,1 млрд куб м).

Більша частина закачаного газу - ресурс внутрішнього видобутку - 810 млн куб м або 60% усього закачаного газу.

Видобуток газу поступово відновлюється після масованих російських обстрілів в лютому-березні.

Крім того, до сховищ було закачано 540 млн куб м імпортного ресурсу або 40%.

Україна у червні збільшила імпорт газу на 8% у порівнянні з травнем. Також це найбільший місячний обсяг імпорту за майже два роки, з вересня 2023 року.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських сховищ закачано майже 2,71 млрд куб м природного газу, на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наприкінці червня добовий обсяг закачування газу до українських ПСГ перевищив 50 млн куб м, вперше з 7 жовтня 2023 року.

Запаси природного газу в українських ПСГ на початок липня становили близько 8,16 млрд куб м, а відставання від минулого року скорочується і складає 18,5%.

За матеріалами: Економічна правда
 

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