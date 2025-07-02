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АНАЛІТИКА

Україна домовилась про додаткові потужності для імпорту газу з Польщі ще на рік

 

Угоду про тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності для транспортування газу з Польщі у напрямку України продовжено з 1 серпня 2025 року до вересня 2026-го.

Відповідні домовленості закріплено між операторами газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ), повідомляє «Бізнес.Цензор» із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

«Польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і є важливим для забезпечення імпорту природного газу в Україну. До того ж це також доступ до нових джерел ресурсу. Наприклад, LNG термінали у Польщі й Литві, що суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку країни», - прокоментував заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС України й оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System домовилися подвоїти гарантовану потужність для транспортування газу до України з 1 липня 2025 року.

Домовленість дозволить тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з приблизно 6 млн кубометрів на добу до приблизно 11,5 млн кубометрів (за 0°C, близько 12,4 млн кубометрів за 20 °C).
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Польща
 

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