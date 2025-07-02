МВФ вказує на необхідність негайного призначення керівника «ОГТСУ» та формування НР «Енергоатома»

МВФ зазначив необхідність подальшого зміцнення корпоративного управління держпідприємствами в Україні, зокрема, негайного призначення глави ТОВ "Оператор ГТС" та завершення формування наглядради НАЕК "Енергоатом", передає Енергореформа.

"МВФ вітає призначення нового СЕО НАК "Нафтогаз" його наглядовою радою, тоді як наглядові ради ОГТСУ та "Укренерго" (голова правління призначений з 1 липня - ЕР) також повинні негайно призначити нового керівника відповідно до стандартів ОЕСР", - йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України, яку МВФ оприлюднив на своєму сайті в ніч на 1 липня.

Там також вказується, що незалежні оцінки наглядових рад "ОГТСУ", "Нафтогазу" та "Укренерго" були остаточно узгоджені до кінця травня, і всі три ради директорів наразі впроваджують рекомендації.

"Зокрема, важливо буде зберегти досягнення корпоративного управління "Укренерго" з кінця минулого року, щоб наглядова рада мала повну операційну спроможність і могла діяти незалежно відповідно до принципів ОЕСР", - зазначається в програмі.

Крім того, згідно з документом, українська влада зобов'язується швидко обрати п'ятого члена наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відповідно до стандартів ОЕСР та розширити її склад до семи членів, відповідно до макрокритичності цього держпідприємства та завдань самої НР.

Як повідомляла Енергореформа, 29 квітня новим головою правління Групи "Нафтогаз" обрано Сергія Корецького, який очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", він вступив на посаду з 14 травня 2025 року.

У Наглядову раду "Енергоатома" входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави - Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член Наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

23 червня Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії її головного диспетчера та члена правління Віталія Зайченка, він вступив на посаду з 1 липня.

Конкурс на голову правління "Укренерго" був оголошений 5 лютого. У шортлист із трьох кандидатів, до якого, крім Зайченка, ввійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт та ще один представник компанії - Іван Юрик, був сформований всередині квітня.

У травні Міністерство енергетики внесло зміни у статут "Укренерго", згідно з якими НР має обирати голову правління не простою, а кваліфікованою більшістю голосів, тобто щонайменше п'ятьма голосами. Це викликало негативні оцінки, зокрема, ЄБРР. Після того зміни у статут були відкореговані і передбачали просту більшість голосів після двох безрезультативних голосувань кваліфікованою більшістю. Втім, Зайченко був обраний з першої після змін у статут спроби одностайно.

Зміни про кваліфіковану більшість голосів водночас були внесені й у статут ТОВ "Оператор газотранспортної системи", прийом заявок на посаду очільника якого завершився 31 березня, конкурс триває. Співрозмовники "Енергореформи", близькі до уряду, одним з претендентів на посаду з підтримкою Міненерго, називають ексчлена НКРЕКП Оксану Кривенко, яка в травні цього року була призначена на посаду директорки з регуляторних питань ОГТСУ.