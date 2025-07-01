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Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго
23:58 30.06.2025 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, повідомляє телеграм-канал Міненрго у понеділок увечері.
"Очільник Міненерго поінформував американського колегу про стан енергосистеми та наслідки атак росіян на інфраструктуру паливно-енергетичного комплексу України. Також обговорили підготовку до наступного опалювального сезону і забезпечення енергетичними ресурсами для його стабільного проходження", - йдеться в повідомленні Міненерго.
Також сторони обговорили питання енергетичної безпеки України і Європи у контексті диверсифікації джерел постачання. Особливу увагу звернули на заміщення російського ядерного палива та розвитку альтернативних маршрутів постачання газу.
"Акцентувалося на перспективах розвитку українсько-американської співпраці в атомній галузі, зокрема, впровадженні провідних американських технологій для розбудови генерації українських АЕС та розвитку технологій малих реакторів", - повідомляє Міненрго в Телеграм.
Окремим предметом обговорення стала ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
"Команди профільних Міністерств домовилися про подальше обговорення кроків співпраці, зокрема в межах Ukraine Recovery Conference, що відбудеться в Римі вже 10-11 липня", - повідомило Міненрго.
Як повідомлялося Президент України Володимир Зеленський з міністром енергетики Германом Галущенком та головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким провели у понеділок, 30 червня нараду щодо підготовки для нового опалювального сезону.
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