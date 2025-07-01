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На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу
23:27 30.06.2025 |
Національне антикорупційне бюро склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу.
Про це повідомляє НАБУ.
"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.
Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури", - повідомили в Бюро.
В НАБУ наголосили, що отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов'язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.
"Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу", - наголошується в повідомленні.
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