На замміністра енергетики НАБУ склало протокол за ненадання інформації про міжнародну допомогу

Національне антикорупційне бюро склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу.

Про це повідомляє НАБУ.

"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.

Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури", - повідомили в Бюро.

В НАБУ наголосили, що отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов'язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги.

"Відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу", - наголошується в повідомленні.