Україна за 5 місяців-2025 збільшила імпорт електрогенераторів у 7,5 раза, акумуляторів – у 2,2 раза

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів (УКТ ЗЕД 8502) в січні-травні 2025 року збільшився в грошовому вимірі у 7,5 раза порівняно з тим же періодом 2024 року - до $632,2 млн, передає Енергореформа.

Про це свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно зі статданими, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозилися з Чехії (19% загального імпорту цієї продукції або $120 млн), Австрії (14% або $88,7 млн) і США (12,5% або $78,8 млн), тоді як роком раніше це були Китай ($17,6 млн), Чехія ($15,9 млн) і Австрія ($15,2 млн).

Зокрема у травні імпорт цього обладнання збільшився в 11 разів порівняно з торішнім травнем, та на 39,3% до квітня-2025, склавши $115,7 млн.

Експортувала електрогенератори Україна у січні-травні в незначних обсягах ($2 млн), переважно у Латвію, Болгарію і Туреччину.

Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за п'ять місяців імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився в 2,3 раза - до $382,7 млн, здебільшого їх завозили з Китаю (76%), а також з Тайваню (5,8%) та В'єтнаму (4,3%).

Водночас у травні імпорт цієї продукції зріс на 92% до травня-2024 - до $94,4 млн, що також на 34% перевищує показник квітня-2025. При цьому з В'єтнаму ввезено акумуляторів на $14,8 млн, тоді як за всі п'ять місяців - на $16,5 млн.

Україна за п'ять місяців експортувала акумулятори на $20,7 млн, переважно у Польщу (29,4%), Францію (14,5%) і Німеччину (11,8%).

Як повідомляла Енергореформа, наприкінці липня 2024 року Україна звільнила від сплати мита та ПДВ ввезення в Україну електрогенераторного обладнання та акумуляторів.

За даними Держмитслужби, у 2024 році імпорт електрогенераторів та перетворювачів в Україну збільшився на 3,7% порівняно з 2023 роком - до $732,5 млн, акумуляторів - більш ніж вдвічі, до $950,6 млн.