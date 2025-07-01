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АНАЛІТИКА

230 вольтів замість 220: в Україні з 1 липня змінюються стандарти напруги в електромережі

 

З 1 липня 2025 року в Україні набуває чинності оновлений стандарт напруги в електромережах - 230/400 В замість нинішніх 220/380 В. Це передбачено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Ключове нововведення - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В, тобто ±10% від номінального значення 230 В. Раніше діапазон був менш визначеним, що ускладнювало фіксацію порушень і захист прав споживачів.

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання", - зазначають в НКРЕКП.

Стабільніша напруга означає менший ризик для побутової техніки, що часто виходила з ладу через перенапругу або занижені показники.

Зменшиться потреба у використанні стабілізаторів і захисних пристроїв.

Енергоефективність зросте - прилади працюватимуть в оптимальному режимі, без перевантажень і надмірного споживання.

Більшість сучасної техніки, особливо імпортної, вже давно проєктується на стандарт 230 В. Перехід на європейський стандарт в Україні дозволить уникати конфліктів сумісності та підвищить надійність електропостачання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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