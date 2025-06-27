«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив за «зеленим» тарифом понад 22 мільярди

ДП "Гарантований покупець" з початку 2025 року, станом на 31 травня, сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 22,06 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці компанії.

Зокрема, виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії "Гарантований покупець" сплатив 15,07 млрд грн за електроенергію, придбану у 2025 році. За електрику, придбану у 2024 році, виплачено 4,92 млрд грн, придбану в 2023 році - 1,55 млрд грн. Крім того, компанія виплатила 0,52 млрд грн за 2022 рік та 0,01 млрд грн - за 2021-й.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" енергії становить: за 2025 рік - 83,7%, за 2024 рік - 88,9%, за 2023 рік - 99,2%, за 2022 рік - 64,2%.

Усього з початку цього року "Гарантований покупець" придбав 2,528 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 91,5% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 3,4%, біоенергії - 2,3%, гідроенергетики - 2,8%.