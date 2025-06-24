На липневому аукціоні на постачання газу Трансбалканським коридором в Україну продано 0,163 з 3 млн куб. м/добу - ексочільник ОГТСУ

На другому аукціоні на постачання газу Трансбалканським коридором з Греції в Україну реалізовано 0,163 з 3 млн куб. м на добу з постачання у липні, повідомив ексочільник ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон у вівторок.

"23 червня 2025 року відбувся липневий аукціон на тарифний пакет Route 1 - проєкт газопостачання з Греції в Україну через п'ять країн. Було виставлено обсяг 3 млн куб. м/добу, а продано лише 0,163 млн куб. м/добу (~5%). Попит виявився низький", - написав він у Facebook.

Як пояснив ексочільник ОГТСУ, Route 1 (Trans‑Balkan corridor) - це уніфікований "супер-пакет" транспортної потужності, що забезпечує одну тарифну ставку на маршрути через Грецію - Болгарію - Румунію - Молдову - Україну.

Наступний аукціон має відбутися 28 липня для постачання газу у серпні.

"Чому попит низький? Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в EUR7-8/MВт*год, це лише трохи дешевше за альтернативи через Словаччину", - зазначив Макогон.

Окрім того, за його словами, страх перед регуляторною невизначеністю і складність адміністративних процедур також все ще відлякують трейдерів.

"Результати цього аукціону дають потужний сигнал для необхідності подальшого зниження тарифу, щоб підвищити привабливість маршруту", - вважає ексочільник ОГТСУ.

Як повідомлялося, перший аукціон 29 травня з бронювання потужностей для транспортування газу з Греції до України вздовж Трансбалканського маршруту на червень в обсязі 2,9 млн куб. м/добу завершився без жодної заявки від учасників.

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором. Зокрема, болгарська Bulgartransgaz EAD, грецька DESFA SA, румунська Transgaz SA та молдовька VestMoldTransgaz SRL разом з українським ОГТСУ спільно пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період з червня до жовтня 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України.

Для підвищення привабливості маршруту сторони домовилися про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становитиме 46%.

Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

У четвертий понеділок кожного місяця проводитимуться тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць. Для розподілу потужностей буде реалізовано механізм аукціону з єдиною ціною.

Пропонований транспортний пакет може використовуватися лише для постачань газу в Україну. Раніше газ у країну Трансбалканським коридором не постачали.