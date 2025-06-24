Фінансові новини
- |
- 24.06.25
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На липневому аукціоні на постачання газу Трансбалканським коридором в Україну продано 0,163 з 3 млн куб. м/добу - ексочільник ОГТСУ
10:50 24.06.2025 |
На другому аукціоні на постачання газу Трансбалканським коридором з Греції в Україну реалізовано 0,163 з 3 млн куб. м на добу з постачання у липні, повідомив ексочільник ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон у вівторок.
"23 червня 2025 року відбувся липневий аукціон на тарифний пакет Route 1 - проєкт газопостачання з Греції в Україну через п'ять країн. Було виставлено обсяг 3 млн куб. м/добу, а продано лише 0,163 млн куб. м/добу (~5%). Попит виявився низький", - написав він у Facebook.
Як пояснив ексочільник ОГТСУ, Route 1 (Trans‑Balkan corridor) - це уніфікований "супер-пакет" транспортної потужності, що забезпечує одну тарифну ставку на маршрути через Грецію - Болгарію - Румунію - Молдову - Україну.
Наступний аукціон має відбутися 28 липня для постачання газу у серпні.
"Чому попит низький? Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в EUR7-8/MВт*год, це лише трохи дешевше за альтернативи через Словаччину", - зазначив Макогон.
Окрім того, за його словами, страх перед регуляторною невизначеністю і складність адміністративних процедур також все ще відлякують трейдерів.
"Результати цього аукціону дають потужний сигнал для необхідності подальшого зниження тарифу, щоб підвищити привабливість маршруту", - вважає ексочільник ОГТСУ.
Як повідомлялося, перший аукціон 29 травня з бронювання потужностей для транспортування газу з Греції до України вздовж Трансбалканського маршруту на червень в обсязі 2,9 млн куб. м/добу завершився без жодної заявки від учасників.
Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором. Зокрема, болгарська Bulgartransgaz EAD, грецька DESFA SA, румунська Transgaz SA та молдовька VestMoldTransgaz SRL разом з українським ОГТСУ спільно пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період з червня до жовтня 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України.
Для підвищення привабливості маршруту сторони домовилися про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становитиме 46%.
Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.
У четвертий понеділок кожного місяця проводитимуться тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць. Для розподілу потужностей буде реалізовано механізм аукціону з єдиною ціною.
Пропонований транспортний пакет може використовуватися лише для постачань газу в Україну. Раніше газ у країну Трансбалканським коридором не постачали.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
|Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до вдали щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена
"Ми не просто підтримуємо повторне призначення Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ми протестуємо проти створення такої ситуації, в якій стає можливим безпідставне й брутальне усунення від роботи людини фахової і мотивованої", - йдеться в листі Костенко і Пахльовської.
|Нідерланди оголосили військову допомогу на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів
|Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість закритих ФОПів зросла на 50%, малий бізнес відкривався значно повільніше
|Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд - Зеленський
|Ціни на нафту піднялися від внутрішньоденних мінімумів, Brent на рівні $69,1 за барель
|Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування «єОселі» за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм
|До держбюджету за п'ять місяців надійшов понад ₴61 мільярд військового збору
|Зерно становить третину контейнерних перевезень залізницею -дослідження
Бізнес
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink