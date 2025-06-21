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АНАЛІТИКА

Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс

 

Виключення об'єктів генерації електрики з газу з положення про спеціальні обов'язки, згідно з яким вони отримують газ по 14 тис. грн та 18 тис. грн/тис. куб. м, може призвести до певного дефіциту е/е, передає Енергореформа.

Так вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Якщо відпустити ціни, то очевидно, що деякі з цих установок, можливо, не будуть використовуватися, коли вони будуть потрібні. Ми заощадимо газ і можемо отримати дефіцит електроенергії", - сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду" в парламенті 20 червня.

За його словами, це питання - чи припинити постачати електрогенерації газ в рамках ПСО - складне і його треба ретельно опрацьовувати.

"Треба дивитися, щоб ми їх (газову генерацію - ЕР) не витягли таким чином з системи генерації електроенергії», - додав Галущенко.

Відповідаючи на інші питання, він також припустив, що зобов'язувати споживачів газу створювати його резерв з метою уникнення дефіциту буде додатковим навантаженням на економіку.

Як повідомляла Енергореформа, перед цим Галущенко заявив, що Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025/2026: як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії. За його словами, цього року необхідно імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.

Кабінет міністрів України продовжив до 31 жовтня 2025 року дію положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу.
Згідно з ним, ціна газу за ПСО для теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють електроенергію в конденсаційному циклі, збільшена з 10,95 тис. грн до 14 тис. грн (тут і далі за 1 тис. куб. м), а для ТЕЦ, які виробляють електроенергію в теплофікаційному циклі, - з 16,5 тис. грн до 18 тис. грн.

Крім того, постановою газопоршневі та газотурбінні установки розділено на дві категорії: для тих, що виробляють виключно електроенергію, ціна газу знижена з 16,5 тис. грн до 14 тис. грн, а для тих, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, - збільшена з 16,5 тис. грн до 18 тис. грн.
 

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