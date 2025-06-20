Новий газовий маршрут до України: Греція і Молдова спростили доступ до Трансбалканського коридору

Енергорегулятори Греції та Молдови прийняли рішення, що матимуть позитивний ефект для підвищення привабливості транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України" у Фейсбуці.

"Регулятор енергетики Греції (RAE) після відповідної пропозиції національного оператора ГТС, компанії DESFA, схвалив скасування обмежень, пов'язаних з доступом до Грецької віртуальної торгової точки (VTP) для експорту природного газу до України. Таким чином, замовники послуг транспортування газу, які забронюють потужності на Маршруті 1 на наступних аукціонах, зможуть використовувати грецьку VTP", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Національне агентство з регулювання в енергетиці Республіки Молдова прийняло зміни до деяких регуляторних актів для забезпечення спрощення транскордонного обміну природним газом. Зокрема, місцевий оператор ГТС Vestmoldtransgaz зможе запропонувати новий продукт потужності, призначений для транспортування газу за маршрутом точка з'єднання (ТЗ) «Каушани» (вхід до Республіки Молдова) - ТЗ «Гребеники» (вихід, до України).

Така пропозиція діятиме лише за певних умов (резервування мінімальної кількості природного газу 5300 МВт-год./добу, транспортування виключно за цим маршрутом, у митному режимі транзиту, збалансовані номінації).

Таким чином, як зазначили в ОГТСУ, використання системи транспортування природного газу Республіки Молдова стане більш привабливим для користувачів системи, які транспортують природний газ до України.

"Вітаємо рішення національних регуляторів Грецької Республіки і Республіки Молдова, які підвищують комерційну привабливість транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом. Також вдячні за проактивну позицію нашим колегам з DESFA та Vestmoldtransgaz", - прокоментував в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв.

Як повідомлялося, на першому аукціоні на бронювання потужності за Трансбалканським маршрутом обсяги не були заброньовані. Наступний аукціон відбудеться 23 червня.

Оператори ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України спільно пропонують щомісячний продукт об'єднаної гарантованої потужності на період із червня по жовтень 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.