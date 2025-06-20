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«Питання не закрите». Україна не відмовилася від планів купити в Болгарії реактори для ХАЕС
11:55 20.06.2025 |
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримала від Болгарії офіційної відмови від продажу реакторів з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС.
"Насправді питання не закрите, у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Щобільше, зараз інтенсифікувався процес", - сказав міністр на засіданні Верховної Ради 20 червня.
За словами Галущенка, придбання реакторів призупинилося через "політичні процеси" всередині Болгарії, але в України є ідеї, як розблокувати цей проєкт.
"На Римській конференції [з питань відновлення України] в липні ми плануємо відповідне рішення з МАГАТЕ, щоб МАГАТЕ виступило як один із лідерів реалізації цього проєкту. Думаю, ми в липні підпишемо документи. Тому питання відкрите", - сказав міністр.
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