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АНАЛІТИКА

«Питання не закрите». Україна не відмовилася від планів купити в Болгарії реактори для ХАЕС

 

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримала від Болгарії офіційної відмови від продажу реакторів з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС.

"Насправді питання не закрите, у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Щобільше, зараз інтенсифікувався процес", - сказав міністр на засіданні Верховної Ради 20 червня.

За словами Галущенка, придбання реакторів призупинилося через "політичні процеси" всередині Болгарії, але в України є ідеї, як розблокувати цей проєкт.

"На Римській конференції [з питань відновлення України] в липні ми плануємо відповідне рішення з МАГАТЕ, щоб МАГАТЕ виступило як один із лідерів реалізації цього проєкту. Думаю, ми в липні підпишемо документи. Тому питання відкрите", - сказав міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Болгарія
 

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