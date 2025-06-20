Фінансові новини
- |
- 20.06.25
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна має імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд куб. м газу - глава Міненерго
10:46 20.06.2025 |
Україна цього року вимушена буде імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Цього року через удари РФ по видобутку ми будемо імпортувати більше газу в порівнянні з попередніми періодами. Мінімальний обсяг, який будемо імпортувати цього року - 4,6 млрд куб. На сьогодні законтрактовано 2,9 млрд куб. м. Тобто укладені контракти, які підтверджені фінансово", - сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду в парламенті у п'ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ
|Politico: Єрмак дратує адміністрацію Трампа, у Вашингтоні не бажали з ним зустрічатися
|Суд частково закрив розгляд справи Порошенка щодо санкцій РНБО
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міненерго виступає за подовження мораторію на банкрутство державних шахт
|Видатки загального фонду держбюджету в травні становили ₴352,8 мільярда
|З початку маркетингового року Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зерна
|ВПП ООН продовжить підтримку України - Зеленський
|Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко
|Голова Amic заявив про готовність компанії збільшити інвестиції в Україні
Бізнес
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети
|Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн