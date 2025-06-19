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Ціни на газ на українському ринку злетіли на 60% за місяць – до найвищого рівня з листопада 2022 року
13:28 19.06.2025 |
У середу, 18 червня, ціни на природний газ на українському ринку різко зросли до 31 500 грн за 1000 кубометрів з ПДВ та сягнули найвищого рівня з листопада 2022 року. Про це пише ExPro.
Газ торгувався в діапазоні від 31 200 грн до 31 900 грн за 1000 кубометрів з ПДВ, а наприкінці дня - вже за 32 000 грн і більше.
Без ПДВ вартість газу становила $626-640 за 1000 кубометрів або 51-52 євро за мегават-годину.
Зазначається, що йдеться про ціни виключно на українському ринку, що не стосуються постачання для населення, виробників тепла й електроенергії.
Ці споживачі отримують газ за фіксованими тарифами від компаній групи Нафтогаз відповідно до державних постанов.
Газ в Україні почав дорожчати у травні 2025 року. З того часу ціни виросли на 60%, а з початку червня - на 26%.
Одною з причин подорожчання стало зростання цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 року перевищили 40 євро за мегават-годину.
Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, що може вплинули на глобальні постачання й попит на LNG.
Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит. Помітними покупцями на українському ринку є і такі державні компанії, як Оператор ГТС України та Нафтогаз Трейдинг.
Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов'язав Укрнафту продавати газ для Нафтогазу за фіксованою ціною 12 000 грн за 1000 кубометрів.
Враховуючи дефіцит природного газу на українському ринку, різниця між цінами в Україні та Європі продовжує зростати.
Так, у середу газ в Україні торгувався приблизно на 12 євро за мегават-годину дорожче, ніж на нідерландському TTF.
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