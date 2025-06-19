Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на газ на українському ринку злетіли на 60% за місяць – до найвищого рівня з листопада 2022 року

Ціни на газ на українському ринку злетіли на 60% за місяць – до найвищого рівня з листопада 2022 року

 

У середу, 18 червня, ціни на природний газ на українському ринку різко зросли до 31 500 грн за 1000 кубометрів з ПДВ та сягнули найвищого рівня з листопада 2022 року. Про це пише ExPro.

Газ торгувався в діапазоні від 31 200 грн до 31 900 грн за 1000 кубометрів з ПДВ, а наприкінці дня - вже за 32 000 грн і більше.

Без ПДВ вартість газу становила $626-640 за 1000 кубометрів або 51-52 євро за мегават-годину.

Зазначається, що йдеться про ціни виключно на українському ринку, що не стосуються постачання для населення, виробників тепла й електроенергії.

Ці споживачі отримують газ за фіксованими тарифами від компаній групи Нафтогаз відповідно до державних постанов.

Газ в Україні почав дорожчати у травні 2025 року. З того часу ціни виросли на 60%, а з початку червня - на 26%.

Одною з причин подорожчання стало зростання цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 року перевищили 40 євро за мегават-годину.

Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, що може вплинули на глобальні постачання й попит на LNG.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит. Помітними покупцями на українському ринку є і такі державні компанії, як Оператор ГТС України та Нафтогаз Трейдинг.

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов'язав Укрнафту продавати газ для Нафтогазу за фіксованою ціною 12 000 грн за 1000 кубометрів.

Враховуючи дефіцит природного газу на українському ринку, різниця між цінами в Україні та Європі продовжує зростати.

Так, у середу газ в Україні торгувався приблизно на 12 євро за мегават-годину дорожче, ніж на нідерландському TTF.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6854
  0,0561
 0,13
EUR
 1
 47,8590
  0,0438
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 15:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2216  0,08 0,19 40,4926  1,24 2,97
EUR 47,5390  0,03 0,06 48,2925  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,01 0,01 41,6500  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес