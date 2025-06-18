Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про «сховані гроші Енергоатому»

 

Верховна Рада викликала міністра енергетики України Германа Галущенка на четвер 19 червня з приводу питань підготовки країни до опалювального сезону та діяльності АТ "НАЕК "Енергоатом", повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі в середу.

"Рада викликала (...) Галущенка на завтра з доповіддю щодо проблем підготовки до опалювального сезону, провалу по закупівлі газу та схованих грошей "Енергоатому" (це ті 60 млрд, які вони приховали у звіті)", - написав він.

За словами Железняка, відповідна ініціатива нардепа Максима Хлапука отримала 168 голосів при необхідних 150.

Як повідомлялося з посиланням на звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради з питань розслідування можливих порушень у тарифній політиці в сферах енергетики та комунпослуг, діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Ефект від збільшення цін на електроенергію в 2023-2024 рр. в сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатом", - сказано в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес