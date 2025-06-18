Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про «сховані гроші Енергоатому»
14:14 18.06.2025 |
Верховна Рада викликала міністра енергетики України Германа Галущенка на четвер 19 червня з приводу питань підготовки країни до опалювального сезону та діяльності АТ "НАЕК "Енергоатом", повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі в середу.
"Рада викликала (...) Галущенка на завтра з доповіддю щодо проблем підготовки до опалювального сезону, провалу по закупівлі газу та схованих грошей "Енергоатому" (це ті 60 млрд, які вони приховали у звіті)", - написав він.
За словами Железняка, відповідна ініціатива нардепа Максима Хлапука отримала 168 голосів при необхідних 150.
Як повідомлялося з посиланням на звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради з питань розслідування можливих порушень у тарифній політиці в сферах енергетики та комунпослуг, діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.
"Ефект від збільшення цін на електроенергію в 2023-2024 рр. в сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатом", - сказано в документі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту перейшли до помірного зростання, Brent торгується на рівні $76,7 за барель
|В Україні відтермінували штрафи за відсутність біоетанолу в бензинах до 2026 року
|За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії, понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами
|До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про «сховані гроші Енергоатому»
|Перехід на бензин із біокомпонентами проходить без ексцесів - експерт
|Від початку року відшкодування ПДВ зросло майже на чверть
Бізнес
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти