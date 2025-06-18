До Ради викликали Галущенка: його хочуть запитати про «сховані гроші Енергоатому»

Верховна Рада викликала міністра енергетики України Германа Галущенка на четвер 19 червня з приводу питань підготовки країни до опалювального сезону та діяльності АТ "НАЕК "Енергоатом", повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі в середу.

"Рада викликала (...) Галущенка на завтра з доповіддю щодо проблем підготовки до опалювального сезону, провалу по закупівлі газу та схованих грошей "Енергоатому" (це ті 60 млрд, які вони приховали у звіті)", - написав він.

За словами Железняка, відповідна ініціатива нардепа Максима Хлапука отримала 168 голосів при необхідних 150.

Як повідомлялося з посиланням на звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради з питань розслідування можливих порушень у тарифній політиці в сферах енергетики та комунпослуг, діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для "Енергоатому" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Ефект від збільшення цін на електроенергію в 2023-2024 рр. в сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатом", - сказано в документі.