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АНАЛІТИКА

Меморандум з кредитування енергетики відновив 700 МВт за рік

 

Українські банки вже відкрили кредитні лінії на майже 19 мільярдів гривень для відновлення енергетичної інфраструктури в рамках меморандуму про пільгове кредитування.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на форумі "Банківський ринок 2025" від ЕП, Незалежної асоціації банків України та Mastercard.

Рік тому, 25 червня 2024 року, під час Банківського форуму "Економічної правди" 17 найбільших банків України підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури.

Як наслідок, у систему було повернуто понад 700 МВт потужностей за рік і відкрито 19 мільярдів гривень пільгових кредитних ліній для енергопроєктів.

За словами Пишного, цей документ став відповіддю банківського сектору на один із найбільших ризиків для макроекономічної стабільності - втрату генерувальних потужностей через російську агресію. Сам меморандум народився в рамках зустрічей, спрямованих на координацію дій під час енергетичної кризи.

"Ринок об'єднався, і це була унікальна річ. Банківська система - це не питання, це відповідь", - наголосив Пишний.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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