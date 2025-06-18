Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 01:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міненерго заявляє про збільшення темпів закачки газу
23:21 17.06.2025 |
У травні 2025 року обсяги закачування газу до підземних сховищ у 1,5 раза перевищували показники травня 2024 року.
Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.
"Обсяги закачування газу до підземних сховищ поступово зростають. У травні 2025 року Україна закачала до підземних сховищ в 1,5 раза більше, ніж у травні 2024 року", - сказав Колісник.
Він зазначив, що для забезпечення своєчасного закачування газу також триває робота з розвитку міждержавних перетинів і нових маршрутів постачання. За словами Колісника, Нафтогаз наразі вже законтрактував значну частину обсягів, запланованих для імпорту при підготовці до опалювального сезону.
Як повідомлялося, Нафтогаз та ORLEN домовилися про співпрацю у постачанні газу до України. Зокрема, Нафтогаз уже законтрактував 300 млн кубометрів зрідженого газу, який проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща).
Нафтогаз залучить кредит на суму 36,4 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для оновлення бурового обладнання АТ "Укргазвидобування".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Міненерго заявляє про збільшення темпів закачки газу
|Наглядова рада Нафтогазу призначила нових членів правління
|Мінфін на аукціонах ОВДП 17 червня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн
|ЕКА за травень підтримало 1,14 млрд грн експорту українських компаній
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg