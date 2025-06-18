Міненерго заявляє про збільшення темпів закачки газу

У травні 2025 року обсяги закачування газу до підземних сховищ у 1,5 раза перевищували показники травня 2024 року.

Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ з посиланням на Міненерго.

"Обсяги закачування газу до підземних сховищ поступово зростають. У травні 2025 року Україна закачала до підземних сховищ в 1,5 раза більше, ніж у травні 2024 року", - сказав Колісник.

Він зазначив, що для забезпечення своєчасного закачування газу також триває робота з розвитку міждержавних перетинів і нових маршрутів постачання. За словами Колісника, Нафтогаз наразі вже законтрактував значну частину обсягів, запланованих для імпорту при підготовці до опалювального сезону.

Як повідомлялося, Нафтогаз та ORLEN домовилися про співпрацю у постачанні газу до України. Зокрема, Нафтогаз уже законтрактував 300 млн кубометрів зрідженого газу, який проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща).

Нафтогаз залучить кредит на суму 36,4 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку для оновлення бурового обладнання АТ "Укргазвидобування".