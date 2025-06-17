«Гарантований покупець» виплатив ще понад 800 мільйонів за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» 16 червня виплатило 800,6 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за червень 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що ДП "Гарантований покупець" здійснило оплату на суму 800,6 млн грн виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у першій декаді червня 2025 року. Джерелом виплат стали кошти, які підприємство отримало від власної торгівельної діяльності.

Загальний рівень розрахунку за електроенергію першої декади червня 2025 року становить 35,3%.