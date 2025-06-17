Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» виплатив ще понад 800 мільйонів за «зеленим» тарифом

 

Державне підприємство «Гарантований покупець» 16 червня виплатило 800,6 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за червень 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що ДП "Гарантований покупець" здійснило оплату на суму 800,6 млн грн виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у першій декаді червня 2025 року. Джерелом виплат стали кошти, які підприємство отримало від власної торгівельної діяльності.

Загальний рівень розрахунку за електроенергію першої декади червня 2025 року становить 35,3%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес