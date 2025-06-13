Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена НКРЕКП визначила переможцями конкурсу чотирьох кандидатів на 3 посади в регуляторі: Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря, передає Енергореформа.

Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії, яке транслювалося онлайн в урядовому Youtube-каналі 12 червня, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

За результатами двох співбесід з кандидадами, керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Роман Шикеринець набрав 36,4 бала, ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов - 33,8 бала, начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Любомир Саловський - 30,4 бала, виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Сергій Пушкар - 30 балів.

Водночас, як повідомила голова комісії Юлія Підкоморна, вона ще не отримала результатів обов'язкової спецперевірки кандидатів.

У зв'язку з цим, комісія відклала до отримання таких результатів прийняття рішення про внесення переможців конкурсу на розгляд Кабінету міністрів.

Результати двох співбесід інших кандидатів такі: гендиректор КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам'янець-Подільський) та ексдиректор Калуської ТЕЦ Олександр Похилко та директорка ТОВ "Енерготехконсалтинг", яка раніше очолювала відділ в ТОВ "Укртрансгаз", Ірина Рожанська отримали по 29 балів, Дмитро Олефір з досвідом роботи, зокрема, в "Укргідроенерго" та "Центренерго" (член дирекції) - 28,6 бала, віцепрезидент Energy Club і ексглава Держенергоефективності Валерій Безус та ексдиректор ДП "Вугілля України" й ексзаступник міністра енергетики Леонід Дудка - по 27,8 бала, Михайло Ільницький, який, зокрема, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", а тепер керівник відділу енергетики ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" (сестринська компанія ПрАТ "Київстар") - 27,2 бала.

Нинішній та ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш та Дмитро Коваленко отримали по 26,8 бала, заступниця голови наглядової ради ТОВ "Оператор ринку" Юлія Житник - 25,8 бала, директорка департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталія Хоцянівська - 25,2 бала, ще один віцепрезидент Energy Club Іван Григорук - 23 бала, директор ТОВ "Об'єднаний енергоресурс", а раніше керівник ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус - 21 бал, генінспектор-директор з безпеки НАЕК "Енергоатом" Юрій Павлов - 16,2 бала.

Як повідомляла Енергореформа, на конкурс надійшов 21 пакет документів, але додатково двоє кандидатів написали заяву про відмову від участі у ньому.

За рішенням комісії, заяву на участь у конкурсі Кирила Казакова, серед посад якого значиться керівник ремонтного підрозділу "ДТЕК Дніпровські електромережі", було відхилено, оскільки конкурсна комісія не побачила доказів необхідного дворічного керівного досвіду.

Заступник начальник департаменту з виробництва ПАТ "Центренерго" Ігор Крижанівський відмовився від участі в конкурсі.

Таким чином, у другому етапі співбесід, який комісія призначила на 11-12 червня, брали участь 17 претендентів.

1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому (обирають чотирьох кандидатів).

Документи на конкурс приймалися до 16 травня 2025 року включно.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.

Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до членкині комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі - Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).

Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а відтак йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошено відбір.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди - наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора - Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.