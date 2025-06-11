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Енергосистема потребує 2,2 ГВт маневрової генерації - Укренерго
14:15 11.06.2025 |
У перспективі наступних 10 років українська енергосистема потребує введення у роботу 2,2 ГВт маневрової генерації та 1,5 ГВт систем зберігання енергії.
Про це заявив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт під час заходу Energy Day 2025, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З точки зору маневрової генерації, нам на наступні 10 років знадобиться добудова та введення в експлуатацію майже 2,2 ГВт потужності для забезпечення збалансування енергосистеми. А також - майже 1,5 ГВт потужностей установок зі зберігання енергії", - сказав Брехт.
За його словами, за допомогою спецаукціонів із довгострокового придбання допоміжних послуг була повністю покрита потреба енергосистеми у резервах підтримки частоти та забезпечена на понад 70% потреба у резервах відновлення частоти.
"Ми очікуємо вже через 2 місяці на перші сертифікації, перші об'єкти генерації, що будуть введені в експлуатацію і будуть допомагати стійко пройти наступну зиму", - додав Брехт.
Він зазначив, що наразі розвиток в Україні окремих видів відновлюваної енергетики є нерівномірним і незбалансованим. Тому Укренерго найближчим часом планує проводити консультації з бізнесом щодо розвитку таких напрямків, як вітрові, біогазові та малі гідроелектростанції.
Брехт також зауважив, що наразі енергосистема повністю забезпечує покриття споживання всередині країни, а імпорт та експорт електроенергії обумовлений комерційними факторами.
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