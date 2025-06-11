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АНАЛІТИКА

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава «Укренерго»

 

Ситуація в енергосистемі залишається повністю контрольованою, що дає змогу прогнозувати проходження літа без дефіциту е/е, і тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію, повідомив тво голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

"Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо е/е. Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими", - сказав він під час Energy day 20025 від Європейської бізнес асоціації, що проходить у Києві в середу.

"Якщо не стрілятимуть (окупанти - ІФ-У), то відключень світла влітку не буде", - додав Брехт у коментарі журналістам в кулуарах конференції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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