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АНАЛІТИКА

Україна та ЄБРР узгодили реалізацію девмяти енергетичних проєктів

Україна та ЄБРР узгодили реалізацію девмяти енергетичних проєктів
 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Боумен узгодили питання щодо подальшої реалізації дев'яти проєктів в енергетичному секторі, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що під час зустрічі у Києві сторони обговорили стан реалізації наявних проєктів та перспективи подальшої співпраці в енергетичній сфері. У зустрічі також взяли участь керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер та заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Україна та ЄБРР узгодили реалізацію девмяти енергетичних проєктів

 

"ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державного сектору та державних підприємств, а також підтримує відновлення інфраструктури, мікро-, малих та середніх підприємств, здійснює капітальні інвестиції в приватний сектор. Проєкти банку в енергетичній сфері є особливо важливими, адже Росія завдала значної шкоди енергетичній системі України", - зауважив Марченко.

В енергетичному секторі ЄБРР зараз фінансує 9 проєктів з 14 діючих проєктів у державному секторі загальною вартістю 2,7 млрд євро.

Серед ключових досягнень співпраці - підписання у квітні 2025 року договору гарантії для надання НАК "Нафтогаз України" 270 млн євро для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026 років.

У 2022-2025 роках ЄБРР надав 994 млн євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення опалювальних сезонів 2022-2026 років.

Боумен запевнив, що банк і надалі продовжуватиме надавати підтримку енергетичному сектору України.

За підсумками зустрічі сторони узгодили питання щодо подальшої реалізації існуючих проєктів в державному секторі.
Ключові теги: ЄС
 

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