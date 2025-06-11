Україна та ЄБРР узгодили реалізацію девмяти енергетичних проєктів

Міністр фінансів України Сергій Марченко та віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Боумен узгодили питання щодо подальшої реалізації дев'яти проєктів в енергетичному секторі, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що під час зустрічі у Києві сторони обговорили стан реалізації наявних проєктів та перспективи подальшої співпраці в енергетичній сфері. У зустрічі також взяли участь керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер та заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

"ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державного сектору та державних підприємств, а також підтримує відновлення інфраструктури, мікро-, малих та середніх підприємств, здійснює капітальні інвестиції в приватний сектор. Проєкти банку в енергетичній сфері є особливо важливими, адже Росія завдала значної шкоди енергетичній системі України", - зауважив Марченко.

В енергетичному секторі ЄБРР зараз фінансує 9 проєктів з 14 діючих проєктів у державному секторі загальною вартістю 2,7 млрд євро.

Серед ключових досягнень співпраці - підписання у квітні 2025 року договору гарантії для надання НАК "Нафтогаз України" 270 млн євро для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026 років.

У 2022-2025 роках ЄБРР надав 994 млн євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення опалювальних сезонів 2022-2026 років.

Боумен запевнив, що банк і надалі продовжуватиме надавати підтримку енергетичному сектору України.

За підсумками зустрічі сторони узгодили питання щодо подальшої реалізації існуючих проєктів в державному секторі.