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Україна та ЄБРР узгодили реалізацію девмяти енергетичних проєктів
23:27 10.06.2025 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко та віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Боумен узгодили питання щодо подальшої реалізації дев'яти проєктів в енергетичному секторі, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки України.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що під час зустрічі у Києві сторони обговорили стан реалізації наявних проєктів та перспективи подальшої співпраці в енергетичній сфері. У зустрічі також взяли участь керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер та заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
"ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державного сектору та державних підприємств, а також підтримує відновлення інфраструктури, мікро-, малих та середніх підприємств, здійснює капітальні інвестиції в приватний сектор. Проєкти банку в енергетичній сфері є особливо важливими, адже Росія завдала значної шкоди енергетичній системі України", - зауважив Марченко.
В енергетичному секторі ЄБРР зараз фінансує 9 проєктів з 14 діючих проєктів у державному секторі загальною вартістю 2,7 млрд євро.
Серед ключових досягнень співпраці - підписання у квітні 2025 року договору гарантії для надання НАК "Нафтогаз України" 270 млн євро для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026 років.
У 2022-2025 роках ЄБРР надав 994 млн євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення опалювальних сезонів 2022-2026 років.
Боумен запевнив, що банк і надалі продовжуватиме надавати підтримку енергетичному сектору України.
За підсумками зустрічі сторони узгодили питання щодо подальшої реалізації існуючих проєктів в державному секторі.
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