ОПЕК+ може виконати 18-місячну програму збільшення видобутку вже у жовтні

Якщо країни ОПЕК+ продовжать відновлювати видобуток нафти нинішніми темпами, вони виконають свою 18-місячну програму вже восени, пише Energy Intelligence.

Після трьох прискорених збільшень по 411 000 барелів на добу (кожне з яких еквівалентний трьом місячним приростам по 137 000 барелів за початковим планом) ОПЕК+ має повернути на ринок ще 1,1 млн барелів на добу.

За поточних темпів це станеться у жовтні.

Якщо ОПЕК+ з серпня повернеться до менших місячних збільшень, повне згортання завершиться в березні 2026 року.

Позиції членів картелю щодо темпів збільшення пропозиції нафти кардинально розділилися, вказує видання.

Саудівська Аравія та ОАЕ наполягають на швидкому збільшенні постачання, намагаючись скористатися поточним попитом та відносно стабільними спотовими цінами. Натомість Росія, Оман та Алжир виступають за обережніший підхід.

Energy Intelligence вказує, що для Росії, чий бюджет зазнає серйозних втрат через падіння цін на нафту, склалася особливо складна ситуація. Ціна на російський сорт Urals впала до $52 за барель у травні - на $15 менше, ніж рік тому. Доходи від нафтогазового експорту скоротилися більш ніж на 35% до $6,5 мільярда.

Додатковий тиск створює підвищення курсу рубля, який досяг дворічного максимуму відносно долара, що знижує вартість експорту в національній валюті. Джерела припускають, що подальше падіння цін або посилення санкцій через ситуацію в Україні можуть зміцнити російський опір прискоренню видобутку.

Аналітики не мають єдиної думки щодо подальшої стратегії групи.

Morgan Stanley прогнозує завершення програми до жовтня, тоді як Goldman Sachs очікує ще одного збільшення в серпні з паузою у вересні через уповільнення попиту.

Energy Intelligence натомість прогнозує більш консервативний сценарій зі збільшенням лише на 137 000 барелів у серпні та подальшою паузою.

Остаточне рішення ОПЕК+ має прийняти 6 липня, коли визначатиметься серпневий рівень видобутку. За словами джерел видання, у разі обвалу цін картель готовий призупинити програму відновлення.