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Росіяни почали будувати насосну станцію для перезапуску ЗАЕС
15:48 09.06.2025 |
Російські окупанти почали будувати плавучу насосну станцію потужністю до 80 000 кубометрів на годину для перезапуску Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив 6 червня глава Росатома Олексій Ліхачов, пише російське видання Neftegaz.
Брак води, необхідної для охолодження реакторів та відпрацьованого ядерного палива, є однією з основних причин, якою пояснюється неможливість запуску ЗАЕС.
Основним джерелом води для атомної станції було Каховське водосховище, яке зникло після знищення росіянами дамби Каховської ГЕС.
Каховське водосховище використовувалося як джерело підживлення ставка-охолоджувача, з якого безпосередньо брали воду для охолодження реакторів. Зараз жоден з шести енергоблоків станції не генерує електроенергію.
В.о. гендиректора Енергоатома Петро Котін казав: якби реактори працювали, ставок-охолоджувач потрібно було б підживлювати раз на місяць-півтора. Коли всі реактори зупинені, цього не потрібно робити й тієї води, яка є, вистачає.
Плавуча модульна насосна станція дасть змогу росіянам, як стверджує Ліхачов, повністю розв'язати питання водопостачання під час виведення блоків на проєктну потужність.
За його словами, Росатом уже має план поетапного введення ЗАЕС в експлуатацію, але його можливо реалізувати тільки за умови "зняття всіх воєнних загроз, включно з прямими атаками та диверсійними діями".
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