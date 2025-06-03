Перезапуск Запорізької АЕС наразі неможливий - генсек МАГАТЕ

У нинішніх умовах відновити роботу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції неможливо через дефіцит охолоджувальної води та нестабільне енергоживлення.

Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Укрінформ.

"Ми не перебуваємо на етапі, коли перезапуск станції є неминучим. Навпаки, для цього знадобиться ще чимало часу", - зазначив Гроссі.

За його словами, для пуску реакторів доведеться організувати перекачування води з Дніпра, а все обладнання, яке простоює вже три роки, спершу потрібно ретельно обстежити.

Очільник МАГАТЕ також підтвердив, що російська сторона не приховує намірів знову запустити ЗАЕС, однак зробити це найближчим часом нереально.

"Київ вважає, що спроба російських фахівців перезапустити реактори небезпечна, оскільки вони не мають української сертифікації для робіт на ЗАЕС. Гроссі відповів, що російський ядерний персонал технічно здатний провести пуск, а питання сертифікації є радше політичним, ніж технічним", - йдеться також у матеріалі.

Поруч з цим Гроссі підтвердив, що місія МАГАТЕ наразі прибуває на ЗАЕС з боку тимчасово окупованих Росією територій. За його словами, такий маршрут обрано задля безпеки співробітників агентства, оскільки наразі немає достатніх гарантій від російської сторони для проїзду експертів через лінію фронту із підконтрольної Україні території, як це робилося раніше.