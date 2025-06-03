Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро - Зеленський
23:51 02.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро.
Про це глава держави заявив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
Зеленський зазначив, що сьогодні у Вільнюсі мав зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
«Ми обговорювали питання, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку», - сказав Президент.
На уточнювальне запитання журналіста, про який саме об'єм дефіциту йдеться, глава держави відповів: «Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться (мова про пошкоджене внаслідок російських атак українське газовидобування - ред.), якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро».
За словами Зеленського, на зустрічі також було домовлено, що Норвегія виділить додаткове фінансування на виробництво дронів в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, за даними європейського об'єднання операторів газотранспортної системи ENTSO-G, станом на 12 березня українські газосховища були заповнені на 3,98% (без урахування т.зв. буферного газу, який не можна відбирати). Для порівняння: найнижчий рівень наповнення наприкінці опалювального сезону у 2024 році становив 11,12%, у 2023 році - 14,98%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро - Зеленський
|Український ОПК може виробляти за рік 10 мільйонів різних дронів - Міноборони
|В Україні розпочав роботу новий регулятор ринку азартних ігор «ПлейСіті»
|Українські аграрії цьогоріч прогнозують зменшення врожаю
|Бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності – підсумки опитування підприємств у травні
|Фінансовий результат українського бізнесу зменшився
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів