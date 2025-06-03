Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія допоможе покрити дефіцит газу на мільярд євро.

Про це глава держави заявив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

Зеленський зазначив, що сьогодні у Вільнюсі мав зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«Ми обговорювали питання, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку», - сказав Президент.

На уточнювальне запитання журналіста, про який саме об'єм дефіциту йдеться, глава держави відповів: «Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться (мова про пошкоджене внаслідок російських атак українське газовидобування - ред.), якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро».

За словами Зеленського, на зустрічі також було домовлено, що Норвегія виділить додаткове фінансування на виробництво дронів в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними європейського об'єднання операторів газотранспортної системи ENTSO-G, станом на 12 березня українські газосховища були заповнені на 3,98% (без урахування т.зв. буферного газу, який не можна відбирати). Для порівняння: найнижчий рівень наповнення наприкінці опалювального сезону у 2024 році становив 11,12%, у 2023 році - 14,98%.