Оптимістичний сценарій передбачає закачку в ПСГ на 1 листопада-25 до 15 млрд куб. м газу, песимістичний – 11-12 млрд куб. м – DiXi Group

Аналітичний центр в сфері енергетики та клімату DiXi Group має три ймовірні сценарії накопичення газу на 1 листопада, оптимістичний з яких передбачає закачку в ПСГ до 15 млрд куб м. газу, песимістичний - 11-12 млрд куб.м, передає Енергореформа.

Про це повідомила генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

Згідно з її презентацією під час онлайн-заходу Energy Security Talks від DiXi Group "Summer Outlooks: Якою буде ситуація в енергосистемі України влітку?", перший сценарій передбачає передбачає накопичення на 1 листопада до 15 млрд куб. м газу в підземних сховищах, для чого добові темпи закачування мають сягати приблизно 32 млн куб. м.

За її словами, для реалізації такого сценарію обсяг імпорту складе до 5 млрд куб. м, а Україна буде добре підготовлена до зимового періоду навіть в умовах зовнішніх викликів.

Середній сценарій передбачає досягнення минулорічного рівня газу в ПСГ - 13 млрд куб. м, для чого закачування має відбуватися зі швидкістю 24 млн куб. м на добу. За підрахунками DiXi Group обсяг необхідного імпорту в такому разі складе майже 3,7 млрд куб. м. На думку Лапенко, такий сценарій дозволить покрити базові потреби, однак залишає менше простору для маневру в разі кризи.

Песимістичний сценарій передбачає накопичення лише 11-12 млрд куб. м газу, з яких обсяг імпорту - до 2 млрд куб. м, але тоді дуже ймовірна потреба в додаткових закупівлях взимку за вищими цінами.

"Песимістичний сценарій призведе до недосягнення як цільового рівня запасів, так і навіть показників перед стартом опалювального сезону 2024/25. Це створює високий ризик дефіциту газу взимку. Ключові фактори - продовження інтенсивних ударів по інфраструктурі, проблеми з фінансовим забезпеченням імпорту та суттєвий ріст літнього попиту через збільшення газової генерації", -пояснила Лапенко.

Серед основних ризиків суттєвого дефіциту газу експерти DiXi Group назали зниження внутрішнього видобутку, особливо в приватному секторі, недостатнє фінансування імпорту, вплив погодних умов у жовтні, які можуть обмежити темпи закачування або спричинити дострокове зростання попиту.

Натомість факторами успіху, на їхню думку, можуть стати укладання довгострокових контрактів, що забезпечать стабільність закупівель, активне використання механізмів спільних закупівель для зменшення витрат, прискорення темпів закачування вже з червня, гарантування фінансування через гранти, кредити та державні гарантії, залучення приватного сектору через розвиток біржової торгівлі та прозорий ринок, а також модернізація й посилення захисту інфраструктури.

За даними DiXi Group, з початку 2025 року було імпортовано майже 2 млрд куб. м газу. Основні маршрути поставок - через Угорщину (60% загального обсягу), Словаччину (23%) та Польщу (17%). Там також зауважили, що Україна має контракт із польською компанією Orlen на постачання 300 млн куб. м скрапленого газу.

За прогнозами центру, споживання газу в 2025 році становитиме орієнтовно 21 млрд куб. м. Зазначається, що цей обсяг враховує зниження попиту з боку населення та промисловості, вплив бойових дій, можливі пошкодження енергетичної інфраструктури, а також збільшення попиту з боку газової генерації.

DiXi Group вказує, що станом на середину травня в українських ПСГ було накопичено приблизно 6,14 млрд куб. м газу (з урахування буферного газу понад 4 млрд куб. м - ЕР).

"Цільовий показник з накопичення газу у сховищах не озвучений офіційно, але, за припущеннями нашого аналітичного центру, може відповідати рівню не менше 14-15 млрд куб. м станом на 1 листопада 2025 року. Це перевищує 13 млрд куб. м, який вдалося накопичити у 2024 році. Ці додаткові обсяги мають слугувати стратегічним буфером у разі ускладнення ситуації восени або взимку", - резюмує DiXi Group.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна" всередині травня, на думку ексочільника "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) Сергія Макогона, для досягнення на 1 листопада минулорічних планових показників накопичення запасів газу в ПСГ в 13,6 млрд куб. м потрібно закачати 9 млрд куб. м (ще є 4,6 млрд куб. м буферного газу), з яких потрібно імпортувати мінімум 5 млрд куб. м, тобто приблизно 870 млн куб. м щомісяця або 29 млн куб. м щоденно, плюс 2,7 млрд куб м газу власного видобутку.

За даними Макогона, на 1 травня у ПСГ було 0,962 млрд куб. м, а на 11 травня - 1,277 млрд куб. м, з чого він зробив висновок, що щоденна закачка на той час складала 28,5 млн куб. м. З такими темпами, за його підрахунками до 1 листопада буде закачано у ПСГ лише 6,15 млрд куб. м з мінімально потрібних 9 млрд куб. м або лише 68%".