МАГАТЕ не побачило ознак, що Росія готується до перезапуску ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить ознак того, що Росія готується перезапустити окуповану нею Запорізьку атомну електростанцію. Про це пише Reuters.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що зараз відбуватиметься якась активна підготовка до перезапуску станції", - цитує агентство неназваного представника МАГАТЕ.

27 травня міжнародна екологічна організація Greenpeace повідомила, що росіяни на окупованих українських територіях Запорізької та Донецької областей будують нову електролінію для перезапуску ЗАЕС.

ЛЕП прокладається вздовж північного узбережжя Азовського моря і має безпосередньо з'єднати окуповану ЗАЕС з енергосистемою РФ. Станом на 23 травня 2025 року побудовано 90 км лінії з встановленими опорами, будівельні роботи тривають.

Про те, що росіяни продовжують будівництво ліній електропередач від тимчасово окупованої ЗАЕС, зокрема через Маріупольський район, також повідомляв глава Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Український підрозділ Greenpeace наголосив, що попереджав про небезпеку перезапуску Росією ЗАЕС з січня 2024 року. Також організація розслідує роль МАГАТЕ, яка може сприяти незаконним діям Росатому.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко повідомив Укрінформу, що Україна надіслала МАГАТЕ вербальну ноту, у якій засудила наміри РФ з'єднати ЗАЕС з російською енергосистемою та самочинно відновити роботу окупованої атомної станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 травня заявив, що ситуація на ЗАЕС "залишається надзвичайно нестабільною" - найбільша у Європі атомна станція понад три тижні перебуває на межі блекауту. Повідомлення Greenpeace він не коментував.

У МАГАТЕ повідомили, що Гроссі наступного тижня відвідає Україну і Росію "в межах регулярних контактів з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту".