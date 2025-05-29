П'ять країн запускають новий газовий маршрут для України: оголосили перший аукціон

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України офіційно оголосили про запуск спільного продукту для постачання природного газу з Греції до України через Трансбалканський коридор. Про це повідомляється на сайті Оператора ГТС України.

Початкова точка маршруту - LNG-термінал Ревітуса в Греції. Він розташований на однойменному острові на захід від міста Афіни. Термінал побудували у 1999 році, його експлуатує компанія DESFA. Потужність термінала становить 6,9 млрд кубометрів на рік.

Потужність транзитного маршруту в Україну становитиме близько 1 млрд кубометрів на рік.

Він працюватиме з червня до жовтня 2025 року через п'ять точок з'єднання: Кулата/Сідірокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Ісакча 1/Орлівка, Каушани та Гребеники.

Ключова особливість продукту - газ можна використовувати лише для постачання в Україну, без доступу до віртуальних торгових точок проміжних країн. Це дозволило встановити знижку в розмірі 25% від стандартних тарифів (46% для українських точок).

Перший аукціон на червень відбудеться на платформі RBP (Regional Booking Platform) 29 травня з пропозицією 31,36 млн кВт-год/добу.

З огляду на обмежений час до старту аукціону, оператори ГТС розглянуть можливість проведення ще одного аукціону на потужність до кінця місяця, якщо значну кількість потужності не вдасться забронювати.

Надалі аукціони проводитимуться у четвертий понеділок кожного місяця за принципом єдиної ціни.

Ініціатива спрямована на диверсифікацію газового постачання та підвищення енергетичної безпеки України.

"Доступ до додаткових потужностей для імпорту газу є важливим елементом безпеки газопостачання", - підкреслив в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв, вказавши на дефіцит доступних потужностей на центральноєвропейських маршрутах.