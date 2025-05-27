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НКРЕКП продовжила цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії
14:41 27.05.2025 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила дію прайс-кепів на електроенергію на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку.
Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Діючі цінові обмеження введені з 30 листопада 2024 року й мали би припинити дію 31 травня 2025 року. Однак, виходячи із ситуації на ринку, з 31 травня на РДН та ВДР зберігатимуться такі максимальні граничні ціни:
з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 - 5 600,00 грн/МВт-год;
з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6 900,00 грн/МВт-год;
з 17:00 до 23:00 - 9 000,00 грн/МВт-год.
Мінімальна гранична ціна на РДН та ВДР залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.
На балансуючому ринку зберігатимуться такі обмеження максимальної ціни:
з 00:00 до 07:00 - 6 600,00 грн/МВт-год;
з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 - 8 250,00 грн/МВт-год;
з 07:00 до 23:00 - 10 000,00 грн/МВт-год.
Мінімальна гранична ціна залишиться на рівні - 0,01 грн/МВт-год.
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