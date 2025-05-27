Україна закачала понад 1 млрд куб м газу до сховищ

Україна з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) понад 1 млрд куб м природного газу, як свідчать дані ExPro.

Так, з 17 квітня по 24 травня 2025 р. до українських сховищ було закачано 1,06 млрд куб м природного газу. Україна вже обійшла минулорічні обсяги закачування, коли з 31 березня 2024 р. (початок сезону закачування) до 24 травня до сховищ було закачано 1,03 млрд куб м газу.

Цьогорічний сезон закачування газу до сховищ почався пізніше, ніж минулого року, що пов'язано з холодною погодою в першій половині квітня та пошкодженим внутрішнім газовидобутком внаслідок масованих російських атак у лютому-березні. Вже у травні Україна продовжує активно відновлювати постраждалі об'єкти газовидобутку, однак повернутися до рівня видобутку січня (54 млн куб м на добу) поки не вдалося.

У травні 2025 р. до українських сховищ вже закачано майже 800 млн куб м природного газу, на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги закачування газу продовжують зростати - до 47 млн куб м 24 травня, що стало найвищим добовим рівнем закачування газу до сховищ за понад 1,5 роки, з жовтня 2023 р.

Імпорт газу

Зростання обсягів закачування газу до підземних сховищ в першу чергу пов'язано зі збільшенням імпорту газу до України. Обсяги імпорту природного газу до України в останні дні перевищують 20 млн куб м на добу, що є найвищим рівнем з лютого 2025 р.

Нагадаємо, у лютому Україна імпортувала 512 млн куб м природного газу для термінового покриття потреб у газі після обвалу внутрішнього видобутку внаслідок російських атак, а також на фоні холодної погоди та малих запасів газу в сховищах.

Хто імпортує газ?

За інформацією ExPro, у травні основним імпортером газу до України залишається НАК «Нафтогаз України». Водночас, перші приватні компанії також імпортують незначні обсяги газу готуючись до можливого повноцінного відновлення комерційного імпорту, якщо ціни на внутрішньому ринку помітно переважатимуть європейські.

Звідки надходить газ до України?

Основна частина газу наразі імпортується з Угорщини, яка є найдешевшим маршрутом для імпорту газу, - близько 9,1 млн куб м на добу. Крім того, з Польщі імпортується 5,9 млн куб м газу на добу. Варто зазначити, що угорський та польський маршрути використовуються на максимум доступних гарантованих потужностей для входу в українську ГТС. Обидва маршрути також майже повністю заброньовані для імпорту газу в наступні місяці.

Імпорт газу зі Словаччини

На фоні максимального використання угорського та польського напрямків для імпорту газу, Україна з середини травня відновила імпорт газу зі Словаччини. Словацький маршрут є дорожчим у порівнянні з угорським чи польським, проте максимальна гарантована потужність на вхід по цьому маршруту є вищою - 42 млн куб м на добу. До прикладу, з Угорщини гарантована потужність для імпорту складає 9,76 млн куб м на добу, з Польщі - 5,15 млн куб м.

Обсяги імпорту зі Словаччини поступово зростають - з 0,4 млн куб м 15 травня до 5,2 млн куб м 25 травня. Словацький напрямок залишається однією з небагатьох опцій, що дозволяє суттєво збільшити обсяги імпорту газу в наступні місяці.

Імпорт газу з Румунії?

Враховуючи те, що угорський та польський напрямки вже використовуються на максимум, а словацький напрямок може мати обмеження доступного ресурсу в Словаччині, Україна звертає увагу на ще один напрямок для імпорту газу до України - «Вертикальний коридор».

«Вертикальний коридор» - ініціатива операторів ГТС європейський країн, що має збільшити обсяги транспортування газу з Півдня на Північ, зокрема з Греції до України. Наразі такий маршрут не використовується, передусім через високу вартість транспортування газу.

Однак, оператори ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами. Зниження тарифів у разі їх затвердження регуляторами цих країн може дозволити активізувати імпорт газу до України з Трансбалканського напрямку.

Запаси в сховищах

Запаси природного газу в українських сховищах 24 травня досягли 6,46 млрд куб м, як свідчать дані ExPro. Цьогорічні запаси в сховищах залишаються найнижчими на цю дату як мінімум за останні 11 років. Водночас, відставання від минулого року поступово скорочується завдяки більшим обсягам закачування газу до сховищ. У порівнянні з минулим роком в сховищах зберігається на 29% (2,6 млрд куб м) менше газу.

Даний обсяг включає весь газ у сховищах, в тому числі буферний газ, активний газ довгострокового зберігання та газ на тимчасово окупованій території. Водночас, активний газ, що може бути використаний, складає 1,72 млрд куб м станом на 24 травня.

Підготовка до наступної зими

Україна продовжує підготовку до наступного опалювального сезону, накопичуючи газ у підземних сховищах. Наразі невідомо, якою є ціль на 1 листопада. Минулого року Україна накопичила 12,92 млрд куб м газу в сховищах до 1 листопада (початку сезону відбору).

Для того, щоб цього року накопичити 12,92 млрд куб м Україні протягом червня-жовтня необхідно закачати до сховищ понад 6,4 млрд куб м газу, майже стільки ж, скільки зараз є у сховищах.

Частину потреб вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку. Водночас, решту газу необхідно імпортувати. За оцінками ExPro, протягом червня-жовтня Україні необхідно імпортувати 2,8-3,8 млрд куб м природного газу щоб вийти на рівень минулого року. Однак, для безпечнішого проходження наступної зими потрібно закачати більше газу в підземні сховища, щонайменше 13-13,5 млрд куб м, що потребуватиме більших обсягів імпорту газу з Європи.