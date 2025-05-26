Прибуток від сонячної енергетики в Європі впав до рекордно низького рівня

Прибуток сонячних електростанцій у Європі впав до рекордно низького рівня. Це викликало побоювання, що розширення галузі призведе до падіння цін, пише Bloomberg.

Сонячний сезон у Європі стає довшим та інтенсивнішим, а введення нових потужностей, особливо в Іспанії та Франції, спричиняє надлишок електроенергії в мережі.

В Іспанії так званий коефіцієнт уловлювання, ключовий показник прибутковості активів відновлюваної енергетики, у травні в середньому становив лише 7% проти 43% рік тому.

Зниження прибутковості в секторі сонячної енергетики є основним фактором ризику для розширення використання відновлюваних джерел енергії. Воно підриває економічну привабливість сонячної енергетики та ставить під загрозу політичні цілі у цій галузі.

За даними Bloomberg, в Іспанії потужність сонячних електростанцій перевищила 50 гігаватів, що у шість разів більше, ніж 10 років тому. Швидке зростання відображає ширшу європейську тенденцію, частково зумовлену різким зниженням вартості панелей.

У Франції, де рівень уловлювання досяг рекордно низької позначки 13%, за цей період потужність зросла майже вп'ятеро.

Коли виробництво електроенергії перевищує попит, це стає проблемою. Вироблену електроенергію неможливо зберігати, тож надлишок пропозиції призводить до падіння цін на електроенергію - іноді навіть нижче нуля.