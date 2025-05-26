Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прибуток від сонячної енергетики в Європі впав до рекордно низького рівня
15:50 26.05.2025 |
Прибуток сонячних електростанцій у Європі впав до рекордно низького рівня. Це викликало побоювання, що розширення галузі призведе до падіння цін, пише Bloomberg.
Сонячний сезон у Європі стає довшим та інтенсивнішим, а введення нових потужностей, особливо в Іспанії та Франції, спричиняє надлишок електроенергії в мережі.
В Іспанії так званий коефіцієнт уловлювання, ключовий показник прибутковості активів відновлюваної енергетики, у травні в середньому становив лише 7% проти 43% рік тому.
Зниження прибутковості в секторі сонячної енергетики є основним фактором ризику для розширення використання відновлюваних джерел енергії. Воно підриває економічну привабливість сонячної енергетики та ставить під загрозу політичні цілі у цій галузі.
За даними Bloomberg, в Іспанії потужність сонячних електростанцій перевищила 50 гігаватів, що у шість разів більше, ніж 10 років тому. Швидке зростання відображає ширшу європейську тенденцію, частково зумовлену різким зниженням вартості панелей.
У Франції, де рівень уловлювання досяг рекордно низької позначки 13%, за цей період потужність зросла майже вп'ятеро.
Коли виробництво електроенергії перевищує попит, це стає проблемою. Вироблену електроенергію неможливо зберігати, тож надлишок пропозиції призводить до падіння цін на електроенергію - іноді навіть нижче нуля.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|За чотири місяці платникам податків відшкодували 55,5 мільярди ПДВ
|Прибуток від сонячної енергетики в Європі впав до рекордно низького рівня
|Українські доларові облігації впали на 10%: інвестори втрачають віру у швидкий мир
|Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $64,6 за барель
|Бізнес вже отримав понад ₴401 мільярд «Доступних кредитів»
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
Бізнес
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі