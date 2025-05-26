Голландія стверджує, що бельгійські турбіни у Північному морі «крадуть вітер» в її станцій

Конфлікт між Бельгією та Нідерландами щодо морських вітроелектростанцій в Північному морі у довгостроковій перспективі може призвести до створення "енергетичного Шенгену".

Про це пише сайт WelcomeBelgium.

Як інформує сайт, суперечка між Бельгією та Нідерландами спалахнула через вітроелектростанції, встановлені в Північному морі. У Голландії стверджують, що бельгійські турбіни, розташовані південніше, порушують повітряні потоки і негативно впливають на ефективність їхніх вітропарків. Турбіни, розташовані спереду, уповільнюють вітер і створюють турбулентність, що знижує продуктивність турбін, розташованих далі за вітром.

"За попередніми оцінками, втрати виробництва електроенергії в Нідерландах можуть сягати до 3% на деяких установках - тривожна цифра з огляду на агресивні кліматичні цілі ЄС", - пише WelcomeBelgium.

Вітроенергетичні та екологічні експерти закликають ЄС створити єдині рамки для розміщення офшорних турбін, розпочати спільні дослідження динаміки повітряних потоків і координувати майбутні проекти, щоб уникнути "крадіжки вітру".

Вони радять використовувати передові інструменти моделювання під час планування і враховувати вплив на морське життя та рибальство

"Дедалі частіше говорять про механізми фінансової компенсації - якщо одна країна втрачає ефективність вітроенергетики через іншу, чи повинна вона це відшкодовувати?", - говориться у публікації.

WelcomeBelgium зазначає, що питання набуває все більшого розголосу в ЄС, і довгостроковій перспективі це може призвести до створення спільної офшорної енергетичної зони зі спільними правилами та обов'язками.

Північне море вже є однією з провідних європейських зон для розвитку офшорної вітроенергетики. У найближчі роки очікується значне зростання потужностей: Нинішня потужність складає близько 30 гігават, на 2030 рік: заплановано 120 гігават, а до 2050 рік: - десятикратне збільшення.

Досягнення цих цілей вимагає тісної міжнародної координації. Проте наразі кожна країна планує свої проекти самостійно, часто ігноруючи потенційний транскордонний вплив, говориться у публікації.