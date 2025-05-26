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АНАЛІТИКА

Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору

 

Найближчим часом в Україну може розпочатися імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"П'ять операторів ГТС по напрямку Греція-Україна (GR, BL, RO, MO, UA) ініціювали продукт ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами, що у разі швидкого погодження регуляторами може "розблокувати" найдорожчий імпортний напрямок газу в Україну", - написала вона у Facebook.

Буславець також зазначила, що на минулому тижні спостерігалося збільшення імпорту природного газу в Україну до 19 млн куб. м на добу за рахунок відновлення імпорту зі Словаччини.

За її даними, загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ на кінець минулого тижня становив 6,4 млрд куб. м (включно 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях, а також 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено у категорію "буферний газ"), що нижче аналогічного минулорічного періоду на 30%.

Добове споживання газу в Україні на минулому тижні знизилось до 25 млн куб. м/добу, що за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) дозволяло закачувати в ПСГ до 40 млн куб. м/добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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