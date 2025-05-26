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Новий рекорд сонячної енергетики. Її частка у світі вперше досягла 10%
08:25 26.05.2025 |
Сонячна енергія вперше досягла 10% від загального світового виробництва електроенергії у квітні 2025 року, свідчать дані аналітичного центру Ember Energy.
Частка сонячної енергії майже подвоїлася за останні три роки - з 5,4% у квітні 2022 року.
Завдяки такому зростанню сонячна енергія стала четвертим за величиною джерелом електроенергії у світі, випередивши вітрову та ядерну енергетику. Попереду неї залишаються тільки вугілля, природний газ та гідроенергетика.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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