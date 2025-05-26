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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий рекорд сонячної енергетики. Її частка у світі вперше досягла 10%

 

Сонячна енергія вперше досягла 10% від загального світового виробництва електроенергії у квітні 2025 року, свідчать дані аналітичного центру Ember Energy.

Частка сонячної енергії майже подвоїлася за останні три роки - з 5,4% у квітні 2022 року.

Завдяки такому зростанню сонячна енергія стала четвертим за величиною джерелом електроенергії у світі, випередивши вітрову та ядерну енергетику. Попереду неї залишаються тільки вугілля, природний газ та гідроенергетика.

Новий рекорд сонячної енергетики. Її частка у світі вперше досягла 10%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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