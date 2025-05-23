В Україні найближчим часом ще три заводи розпочнуть виробляти біометан - експерт

Ще три заводи в Україні готуються розпочати виробництво біометану.

Про це заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха під час конференції "Зелена енергетика для відбудови", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чотири заводи вже працюють і почали експорт біометану до Європи, ще три - завершують переведення обладнання із виробництва біогазу на біометан і почнуть виробництво найближчим часом", - сказав Гелетуха.

За його словами, наразі у Європі спостерігаються так звані "проблеми росту" ринку біометану, але загалом ринок дефіцитний і в його учасників є бажання купувати український біометан.

Як повідомлялося, Енергетична митниця Державної митної служби 6 лютого оформила першу митну декларацію на експорт біометану.

Восени 2024 року група компаній VITAGRO та Хмельницький оператор ГРМ розпочали подачу біометану в українську ГТС. Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва.