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Верховний Суд вирішив не скасовувати спецдозвіл фірмі родичів ексміністра екології
08:54 22.05.2025 |
Верховний Суд відмовився визнати недійсним і скасувати спеціальний дозвіл, наданий компанії ТзОВ "Парі"/"Парі Нафтогаз" на видобування нафти, газу і конденсату родовища Семигинівське у Львівській області.
Про це пише Nadra.іnfo з посиланням на постанову суду.
Спецдозвіл № 5398 був наданий ще в жовтні 2011 року.
Львівська обласна прокуратура вирішила оскаржити спецдозвіл через майже 13 років - після того, як в серпні 2024 року ознайомилися з усіма документами, на підставі яких компанія отримала право на користування надрами.
Водночас правоохоронці не змогли переконати суди, що причини пропуску строку звернення із позовом були поважними.
Власниками ТзОВ "Парі Нафтогаз" є Анна Злочевська та Каріна Злочевська - дочки екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського.
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