Комісія з відбору членів НКРЕКП допустила до конкурсу 18 кандидатів

Конкурсна комісія з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допустила до конкурсу на посади двох членів регулятора 18 кандидатів.

Таке рішення було ухвалене на засіданні комісії 21 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, до конкурсу допущені діючий член НКРЕКП Руслан Кайдаш, колишній член НКРЕКП Дмитро Коваленко, колишній голова Держенергоефективності Валерій Безус, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Крім того, учасниками конкурсу стали членкиня наглядової ради АТ "Оператор ринку" Юлія Житник, колишній голова наглядової ради "Оператора ринку" Дмитро Олефір, інспектор Рівненської АЕС Юрій Павлов, виконавчий директор НАЕК "Енергоатом" Сергій Пушкар, начальниця департаменту комунальних послуг Мінрозвитку Наталя Хоцянівська.

Допущені до відбору також директор КП "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський) Олександр Похилко, директорка ТОВ "Енерготехконсалтинг" Ірина Рожанська, колишній директор ДП "Вугілля України" Леонід Дудка, колишній директор АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький, начальник департаменту диспетчеризації АТ "Укртрансгаз" Любомир Соловський, колишній керівник ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус, працівник ПАТ "Центренерго" Ігор Крижанівський та працівник ТОВ "Оператор ГТС України" Роман Шикеринець.

Кирило Козаков був не допущений до конкурсу через відсутність достатнього досвіду на керівних посадах в енергетиці та неповний пакет поданих документів.

Віцепрезидент Energy Club Іван Григорук був допущений до конкурсу за умови надання у дводенний строк підтвердження досвіду на керівних посадах в енергетиці.